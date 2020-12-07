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الهيكل المعدني الغامض يظهر بشكل جديد في بريطانيا !
بعد صحراء يوتا النائية ورومانيا وكاليفورنيا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
لا تزال أخبار الهيكل المعدني الغامض تثير فضول المتابعين حيث تحوم حوله الكثير من الأسئلة، فمنذ ظهوره في صحراء يوتا الأمريكية ثم رومانيا وبعدها كاليفورنيا، ظهر الآن على الشواطئ البريطانية.
تم العثور على الجسم المعدني ثلاثي الجوانب من قبل رواد الشواطئ في خليج كومبتون على جزيرة وايت، وتشير عدة صور مأخوذة من زوايا مختلفة إلى أنه يختلف في تصميمه عن الآخرين، حيث يتميز بانعكاس مثالي، حتى أنه يبدو شفافًا من بعض الزوايا.
وكالعادة، فإنه من غير الواضح كيف تم نقل هذا الجسم الثقيل إلى الشاطئ الذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق ممر المشاة.
يأتي هذا الاكتشاف بعد اكتشاف هياكل معدنية لامعة مصقولة ثم إزالتها بسرعة في أجزاء من الولايات المتحدة ورومانيا، حيث سارع المواطنون إلى هدمها أو تحريكها من مكانها أو استبدالها برموز دينية.
وسرعان ما انتشرت أخبار الاكتشاف الأولي لعمود يوتا في جميع أنحاء العالم، حيث أشار الكثيرون إلى تشابهه مع الجسم الموجود في رواية الخيال العالمي ملحمة الفضاء والذي تم إنتاج فيلم مستوحى منها، وأُطلق عليها اسم مونوليث.
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