فيديو.. أمير عسير يشهد صلح عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم بمحايل

متابعات الخليج 365 - عسير

أنهت لجنة إرساء السلم المجتمعي بإمارة منطقة عسير، خلاف عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم، الذي دام أكثر من 10 سنوات بمحايل عسير، وذلك بحضور أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وقال أمير عسير، إن الدولة تحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وتمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، لافتاً إلى أن السلم المجتمعي هو نواة الاستقرار.

كما توجه أمير المنطقة بعد ذلك إلى المركز الحضاري بمحافظة محايل للاطلاع على مشاريع بلدية المحافظة وناقشها بحضور الأهالي.

وتابع أمير منطقة عسير سير عمل المشاريع وتحسين المشهد الحضري بأمانة عسير والبلديات المرتبطة بها.