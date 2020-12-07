2020-12-07

المسند: لا يلوح في الأفق القريب وحتى خمسة أيام مقبلة أي ‏حالة مطرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند أن ‏يشهد طقس المملكة اليوم (الإثنين) حالة من الاستقرار الجوي ‏بشكل عام.‏

وقال المسند، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إنه لا يلوح في الأفق القريب وحتى خمسة أيام مقبلة أي ‏حالة مطرية معتبرة، أو موجة باردة قارسة صفرية الدرجة.‏

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى التي تم تسجيلها فجر ‏اليوم، وصلت أدناها إلى 5.2 درجة في تبوك، فيما وصلت أعلاها إلى 25.6 درجة ‏في جيزان.



