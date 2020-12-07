تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، من رياح سطحية نشطة على منطقة نجران مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وثار،وخباش،وشرورة، ويدمة .

وأشارت الهيئة، في بيان لها عبر “تويتر”، إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السابعة ‏مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية , كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية .



