اليوم.. أرامكو تبدأ التسجيل لبرنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو ، اليوم الإثنين ، بدء التسجيل للالتحاق ببرنامج التدريب الجامعي والمهني لطلبة الكليات المهنية الدارسين بالكليات الصناعية والفنية، ومعهد الإدارة العامة.

وقالت الشركة إن الفرص التدريبية متاحة لعدد محدود من طلاب الدبلوم المتفوقين، وذلك لإكسابهم الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم، مبينة أن التقديم سيستمر حتى الأحد المقبل 13 ديسمبر.

وأبانت أنه يتم قبول الطلاب في البرنامج وفقاً لعدد من المعايير وهي: ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية، وأن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل، وألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.

وأضافت أنه سيتم منح الطالب راتباً شهرياً خلال فترة البرنامج، مع توفير سكن مجاني، وتأمين طبي، وخدمات النقل، لافتة إلى أنه للتسجيل والاطلاع على المزيد من التفاصيل زيارة موقعها الإلكتروني (هنا الرابط).

