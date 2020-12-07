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2020-12-07 احتساب نسبة التذبذب لسهم السعودية لصناعة الورق على أساس 56.50 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة السعودية لصناعة الورق على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية. وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم المجموعة على أساس سعر 56.50 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة. علماً بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية الشركة السعودية لصناعة الورق في محافظ المساهمين يوم الأربعاء بتاريخ 24 /04 /1442هـ الموافق09 /12 /2020م.



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