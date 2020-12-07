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قال موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر له، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قد يغادر البيت الأبيض على متن مروحية، في يوم تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن.
ووفقاً للموقع، سيصعد ترامب بعد التنصيب على متن طائرة الرئاسة ويذهب إلى تجمع سياسي في فلوريدا، حيث سيلقي كلمة أمام أنصاره.. ووصف الموقع، خطة ترامب هذه بـ"النهاية العظيمة كما في السينما".
وأشار الموقع، إلى أن ترامب قد يعلن في فلوريدا، نيّته للترشح مرة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
ووفق "روسيا اليوم" يعتقد الموقع أن المغادرة بالمروحية من حديقة البيت الأبيض، ستسمح لترامب بتجنب "الاحتجاجات"، و"تبادل المجاملات" مع الرئيس القادم بايدن، وكذلك البقاء في البيت الأبيض بينما يؤدي منافسه اليمين القانونية.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 09:32 AM
قد يعلن في فلوريدا نيّته للترشح لخوض انتخابات 2024موقع: ترامب يخطط لـ"نهاية سينمائية" يوم تنصيب بايدن
قال موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر له، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قد يغادر البيت الأبيض على متن مروحية، في يوم تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن.
ووفقاً للموقع، سيصعد ترامب بعد التنصيب على متن طائرة الرئاسة ويذهب إلى تجمع سياسي في فلوريدا، حيث سيلقي كلمة أمام أنصاره.. ووصف الموقع، خطة ترامب هذه بـ"النهاية العظيمة كما في السينما".
وأشار الموقع، إلى أن ترامب قد يعلن في فلوريدا، نيّته للترشح مرة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
ووفق "روسيا اليوم" يعتقد الموقع أن المغادرة بالمروحية من حديقة البيت الأبيض، ستسمح لترامب بتجنب "الاحتجاجات"، و"تبادل المجاملات" مع الرئيس القادم بايدن، وكذلك البقاء في البيت الأبيض بينما يؤدي منافسه اليمين القانونية.
، موقع: ترامب يخطط لـ"نهاية سينمائية" يوم تنصيب بايدن ،
المصدر : الخليج 365
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