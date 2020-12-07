محمد بن مسعود - الدمام - "جولياني" يقود سلسلة الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية أعلن الرئيس دونالد ترامب، إصابة محاميه الخاص رودي جولياني بفيروس كورونا. وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "أتمنى لك الشفاء العاجل رودي، سنواصل ما بدأناه!". ويقود "جولياني" سلسلة طعون لحملة ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ وهو أحدث شخص مصاب بالفيروس في الدائرة المقربة لترامب. وتعرض الرئيس وفريقه لانتقادات لتجاهل إرشادات السلامة الخاصة بالوباء. وأصيب ترامب بالفيروس في أكتوبر الماضي.دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد "ترامب" يعلن إصابة محاميه الخاص بفيروس كورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-07 أعلن الرئيس دونالد ترامب، إصابة محاميه الخاص رودي جولياني بفيروس كورونا. وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "أتمنى لك الشفاء العاجل رودي، سنواصل ما بدأناه!". ويقود "جولياني" سلسلة طعون لحملة ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ وهو أحدث شخص مصاب بالفيروس في الدائرة المقربة لترامب. وتعرض الرئيس وفريقه لانتقادات لتجاهل إرشادات السلامة الخاصة بالوباء. وأصيب ترامب بالفيروس في أكتوبر الماضي. 07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 08:24 AM "جولياني" يقود سلسلة الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية "جولياني" يقود سلسلة الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية أعلن الرئيس دونالد ترامب، إصابة محاميه الخاص رودي جولياني بفيروس كورونا. وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "أتمنى لك الشفاء العاجل رودي، سنواصل ما بدأناه!". ويقود "جولياني" سلسلة طعون لحملة ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ وهو أحدث شخص مصاب بالفيروس في الدائرة المقربة لترامب. وتعرض الرئيس وفريقه لانتقادات لتجاهل إرشادات السلامة الخاصة بالوباء. وأصيب ترامب بالفيروس في أكتوبر الماضي. ، "ترامب" يعلن إصابة محاميه الخاص بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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