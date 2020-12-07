رد ” المطلق ” على أسرة فتاة اشترطت على شاب إقامة مراسم الزفاف على أربع حفلات

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رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، سؤال شخص قال:” أردت الزواج من فتاة فاشترطوا علي أربع حفلات زواج “.

وأضاف ” المطلق “:” الناس الآن بدأوا يكلفون أنفسهم حتى في ظل جائحة كورونا “، موضحا:” حفلات ما فيها نفع “.

واستشهد بحديث النبي ” صلى الله عليه وسلم ” الذي قال فيه:” أيسرهن مهرا أكثرهن بركة “، ويأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه المغالاة في المهور وارتفاع تكاليف الزواج الباهظة.

Source slaati

