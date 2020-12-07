“مرور الطائف” يطيح بمتهور نشر فيديو وهو يقود سيارته بسرعة 210 كلم (صور)

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كشفت الإدارة العامة للمرور عن إطاحة مرور محافظة الطائف، أمس (الأحد)، بقائد مركبة نشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية جداً.

وأوضحت أن السائق عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكان الفيديو الذي نشره السائق أظهر قيادته المركبة بسرعة 210 كلم في الساعة.

Source akhbaar24.argaam

