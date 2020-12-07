القبض على مواطن انتحل صفة موظف حكومي للاحتيال على عاملين بمحلات تجارية في الرياض (فيديو)

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أسفرت المتابعة الأمنية لشرطة منطقة الرياض، أمس (الأحد)، عن القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، وذلك لتورطه بانتحال صفة موظف حكومي والاحتيال على بعض العاملين بالمحلات التجارية.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن المواطن حصل على مبالغ مالية مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات، لأصحاب المحلات التجارية.
وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المخالف، أقرّ بارتكابه عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة لإحالته إلى النيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
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