شاهد.. صقار أبكم يتغلب على إعاقته ويتواصل مع الصقور بلغة الإشارة

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استطاع الصقار المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، محمد الشريف، التغلب على إعاقته والتواصل مع الصقور بلغة الإشارة.

وقال، خلال لقائه بـ”نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إنه استطاع تعويد الصقر على فهم لغة الإشارة باستخدام اليدين والأصابع في تلقينه بعض الإشارات وتعليمه الحركات التي يجب القيام بها وفق هذه الإشارات اليدوية.

وذكر أنه لم يجد صعوبات كبيرة على مستوى التسجيل والمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، خاصة أنه معروف بحبه لها.

وأشار إلى أنه يمتلك صقرين من نوعين مختلفين، مؤكدًا أنه يمكن الاكتفاء بالتعامل مع الصقور لامتصاص الطاقة والغضب.

Source akhbaar24.argaam

