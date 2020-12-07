شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: إعلان آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة أصبحت ضمن الدول التي تسجل تحسنًا وانخفاضًا في مستوى الانتشار والإصابات بفايروس كورونا، منوهًا بأن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فايروس كورونا، وستكون من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح، مشيرا إلى الإعلان قريبا عن آلية التسجيل لأخذ لقاح فايروس كورونا، بعد اعتماده من اللجان والهيئات المختصة، التي تحرص على التأكد من مأمونيته وفعاليته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عبدالعالي أمس (الأحد)، موضحا تسجيل 187 ‏إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (358713) حالة، بينها (3869) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (600) حالة حرجة، فيما وصل عدد المتعافين إلى (348879) حالة بإضافة (317) حالة تعافٍ جديدة. وتابع العبدالعالي: بلغ عدد الوفيات (5965) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً. كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10106659) فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة (32790) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العبدالعالي أننا في المراحل القريبة من النهاية، ونأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة، لاسيما أن جميع مناطق المملكة تشهد انخفاضًا في تسجيل الإصابات. واستدرك: «خلال الأسبوعين الماضيين شهدت منطقة الجوف ارتفاعًا في تسجيل الحالات». وأضاف أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز «تأكد» بإجراء 5434142 مسحة، وقدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لـ1645452 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ22113480 عبر مركز 937. ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وأعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًا.