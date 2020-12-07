العيسى: المملكة حققت نقلة نوعية في «رقمنة التعليم»

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وخلال لقائهما في مدرسة البث الفضائي أمس (الأحد) عقد آل الشيخ والعيسى اجتماعا تنسيقيا لمناقشة نتائج المملكة في اختبارات الـTIMSS المقرر إعلانها (الثلاثاء)، إضافة إلى الاطلاع على الأستديوهات التعليمية لقنوات عين، والاستماع إلى عرض مرئي عن أبرز مؤشرات وإحصاءات منصة مدرستي.
وأكد آل الشيخ أن وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم حريصان على تعزيز التكامل والتعاون لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في العمل المشترك ضمن فريق واحد، واستمرار الجهود لتطوير وتجويد العملية التعليمية في المملكة وفق أعلى المؤشرات في التنافسية الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة وهيئة تقويم التعليم تعملان في اتجاه تكاملي واحد للاستفادة من نتائج الاختبارات الدولية، والتنسيق في مجالات متعددة تضمن الحصول على مخرجات أفضل لنواتج التعلّم للطلاب والطالبات، والتدريب المستمر للمعلمين والمعلمات.
من جانبه، أبان العيسى أنه خلال جائحة كورونا نجحت المملكة في سرعة توفير الاستعدادات كافة لتقديم تعليم عن بُعد متميز يخدم ما يحتاجه الطالب والمعلم في هذه المرحلة، بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة لجودة وكفاءة التعليم ومؤسساته للارتقاء بمستوى التعليم، مؤكدا أن التعليم عن بعد سيكون مشروعا للمستقبل، وسيستمر للاستفادة منه واستثماره في جميع الظروف خلال الجائحة وبعد الجائحة، مؤكدا أن هذه نقلة نوعية لرقمنة التعليم على مستوى المملكة.
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