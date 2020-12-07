شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: مشاركة القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة ضرورة والان مع التفاصيل
وأبان خلال لقائه بمكتبه بديوان الإمارة أمس (الأحد) رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري، وأعضاء المجلس، ضرورة العمل على نمذجة حملات المجلس في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، ونقل التجربة لبقية المجالس في المنطقة، مع تفعيل الشراكة بين المجلس والمستفيدين والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف وتفعيل التطوع البلدي.
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