بودكاست #ميدكاست يطلق أولى حلقاته لإثراء المحتوى الطبي

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انطلقت أولى حلقات ” ميدكاست” على اليوتيوب و هو عبارة عن بودكاست طبي يقدم نخبة من الأطباء في مجالات مختلفة لمحاورتهم من أجل إثراء المحتوى الطبي الذي يساهم في توعية المجتمع في جميع طبقاته و سهولة إيصال المعلومات الطبية الموثوقة لهم من مصدرها ، حيث تم في أول حلقة إستضافة د.عبدالعزيز الخلف إستشاري أمراض الروماتيزم الذي دار حواره حول تفاصيل كثيرة عن هذا المرض إبتداءً من تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة و وصولاً إلى نصائح طبية تساعد المريض لتجنب أو علاج الحالات المصابة ، و يمكنكم مشاهدة الحلقة الثرية بالأسفل للإستفادة منها .





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