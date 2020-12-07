اجتماعي / تعليم البكيرية يطلق عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع



البكيرية 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أطلق تعليم البكيرية ممثلاً بالنشاط الطلابي "بنين-بنات" اليوم ، عدداً من الفعاليات - عن بعد - بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر في كل عام.

وتهدف الفعاليات التي تستمر خمسة أيام، إلى نشر ثقافة أهمية العمل التطوعي، وتنمية قيمة المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب وطالبات التعليم العام ومنسوبيه، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

وتتضمن الفعاليات استثمار وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد محتوى إلكتروني متنوع للتشجيع على المشاركة في العمل التطوعي، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات عن العمل التطوعي.

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17:22ت م

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