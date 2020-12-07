ضبط مواطن سطا على تموينات تحت تهديد السلاح

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على مواطن تورط بعدد من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بالسطو على متاجر التموينات الغذائية، وتهديد العاملين بها بالسلاح الأبيض، وسلب المبالغ المالية، واستخدام مركبة مسروقة في تنفيذ جرائمه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على مواطن في عقده الثالث من العمر، تورط في السطو على متاجر تموينات غذائية.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على مواطن تورط بعدد من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بالسطو على متاجر التموينات الغذائية، وتهديد العاملين بها بالسلاح الأبيض، وسلب المبالغ المالية، واستخدام مركبة مسروقة في تنفيذ جرائمه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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