حملات للتبرع بالدم في بريدة

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وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حمود البطي أن الجمعية تحرص في كل عام على المشاركة الفاعلة باليوم العالمي للتطوع، وذلك من خلال إقامة الفعاليات ومنها حملات التبرع بالدم بالتعاون مع التجمع الصحي بالقصيم، مشيرا إلى أن الجمعية تنظم بهذه المناسبة برنامجا تدريبيا عن بعد بعنوان (مهارات التطوع).وبين أن الجمعية تعد من أبرز الجهات في مجال التطوع، حيث كانت من أوائل الجهات في تطبيق المعيار الوطني للتطوع (إدامة).
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