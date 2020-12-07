شكرا لقرائتكم خبر حملات للتبرع بالدم في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتفي جمعية (دمي) في بريدة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بإقامة عدد من الفعاليات والمبادرات، وذلك من منطلق حرصها على المشاركة والتفاعل مع المجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حمود البطي أن الجمعية تحرص في كل عام على المشاركة الفاعلة باليوم العالمي للتطوع، وذلك من خلال إقامة الفعاليات ومنها حملات التبرع بالدم بالتعاون مع التجمع الصحي بالقصيم، مشيرا إلى أن الجمعية تنظم بهذه المناسبة برنامجا تدريبيا عن بعد بعنوان (مهارات التطوع).

وبين أن الجمعية تعد من أبرز الجهات في مجال التطوع، حيث كانت من أوائل الجهات في تطبيق المعيار الوطني للتطوع (إدامة).