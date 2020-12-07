شكرا لقرائتكم خبر ملتقى تطوع حيوي رقمي بجامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ملتقى (التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي)، الذي ينظمه مركز جامعة جدة للعمل التطوعي عن بعد خلال الفترة المسائية، وتستمر فعالياته لمدة أربعة أيام، وذلك ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، وموضوعه «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».

ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة، محافظة جدة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمانة مدينة جدة، مديرية الدفاع المدني، جمعية مراكز الأحياء، مؤسسة مسك الخيرية، الجمعية الفيصلية النسوية الخيرية، جمعية زمزم، جمعية سفراء التطوع، جمعية الشقائق، مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وقف كسوة السيدة عائشة، وأكاديمية دلة للعمل التطوعي.

ويهدف الملتقى إلى إبراز اهتمام رؤية المملكة بالتطوع للمشاركة في تحقيق التنمية ونشر وتعزيز ثقافة التطوع في الأوساط المجتمعية، وتحقيق علاقة تكاملية بين القطاعات المختلفة في منطقة مكة وتطوير ممارسات العمل التطوعي، ويشارك فيه 30 متحدثا من المتخصصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية، يستعرضون خلالها 20 تجربة ومبادرة للجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي، فيما خصص اليوم الأخير من الملتقى لإقامة 7 دورات تدريبية تتناول مفاهيم وأبعاد المبادرات التطوعية والشراكات المجتمعية وأهمية الابتكار والتجديد بالمجالات التطوعية.