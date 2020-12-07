شكرا لقرائتكم خبر الواجهات البحرية والمتنزهات تجذب أهالي الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقضي أهالي المنطقة الشرقية هذه الأيام أوقات التنزه في الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات، خاصة مع اعتدال الأجواء وزخات المطر.

وسخرت أمانة المنطقة مختلف الخدمات إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبين المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان، أن الأمانة والبلديات التابعة لها أكملت مسبقا أعمال الصيانة والتجهيز لـ630 حديقة و13 متنزها و94 مضمارا، إضافة إلى 10 واجهات بحرية وكورنيشات و234 موقعا مختلفا من ملاعب وساحات بلدية، إلى جانب المواقع السياحية مثل شاطئ نصف القمر والواجهات البحرية.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية إشرافيا وبيئيا تباشر مهامها، خاصة النظافة وتعقيم الألعاب وأماكن التلامس المتكررة.

ولفت إلى أن الأمانة تحرص على زيادة مواقع الجذب، رغبة منها في تحقيق الأهداف المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية لجميع المتنزهين وذوي الإعاقة، بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية، من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في جميع الأماكن لتوفير متنفس للأهالي والزوار.

من جهة ثانية نفذت أمانة المنطقة الشرقية 377 جولة رقابية وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 7 مخالفات لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19، وتكدس في الأسواق والمراكز التجارية.

كما رفعت الأمانة 8151 طنا من النفايات، وأزالت 5570 م3 من الأنقاض والمخلفات، وتم غسل وتعقيم وتطهير 695 موقعا، استخدمت فيها 138,669 لترا من المعقمات والمطهرات، فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940 خلال الأيام الثمانية الماضية نحو 3419 بلاغا، تتعلق بالإنارة والنظافة العامة والمباني والإصحاح البيئي والمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية وغيرها.