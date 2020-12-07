شكرا لقرائتكم خبر افتتاح منصة وزارة الداخلية في «جيتكس للتقنية 2020 » بدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن مشاري أن الوزارة تشارك للمرة السادسة على التوالي وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2020، عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة.

جاء ذلك خلال افتتاحه منصة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 الذي أطلق أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية عبدالله الربيعة.

ونقل الأمير الدكتور بندر بن مشاري تحيات وشكر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود للمشاركين من منسوبي وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، متمنيا للجميع النجاح في إبراز الخدمات الالكترونية المتقدمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواطني ومقيمي وزوار المملكة.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بستة محاور رئيسية تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن»، تشمل خدمات منصة «أبشر»، خدمات الهوية والسمات الحيوية، خدمات الوزارة لضيوف الرحمن، خدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لموظفيها ومجتمعها الداخلي، إضافة لمبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

يذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى العاشر من ديسمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.

6 محاور تتناولها مشاركة الداخلية: