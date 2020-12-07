تكريم منفذي برنامج تطوير مهارات المتطوعين بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي الجهات الحكومية المشاركة والجهات الراعية والمتطوعين والمتطوعات المميزين في برنامج تطوير مهارات المتطوعين والمتطوعات.

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