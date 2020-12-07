شكرا لقرائتكم خبر معالجة 2423 بلاغا ببلديات مكة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت إدارة خدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة 2423 بلاغا عبر نظام البلاغات 940، خلال الفترة من 11 إلى 18 من الشهر الحالي، عن طريق الإدارات المختصة والبلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة، ومتابعة جودة الخدمات عن طريق إدارة العناية بالعملاء.

وأوضح مدير خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل حلواني أن الأمانة تعمل على إنجاز معاملات المواطنين - عن بعد - عن طريق مبادرة «مخدوم وأنت في بيتك» عبر وسائل التواصل المختلفة، حيث أنهت خدمة 679 عميلا خلال الأسبوع الماضي من خلال هذه المبادرة دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة المواطنين، وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.

وأشار حلواني إلى إجراء 25 مقابلة للعملاء مع أمين العاصمة المقدسة عبر الشاشات المخصصة للتواصل الالكتروني بالإدارة العامة لخدمة العملاء، إضافة إلى تخصيص مقر للتواصل المرئي عبر شاشات الكترونية، للتواصل وتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين وتسهيل الخدمات لهم في ظل استمرار الجائحة، لافتا إلى إمكانية حجز المواعيد عبر موقع الأمانة الرسمي، ومنصة بلدي. وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

من إنجازات إدارة الخدمات الشاملة بخدمة العملاء: