شكرا لقرائتكم خبر عن 110 آلاف مستفيد من مستشفى الدوادمي والان نبدء بالتفاصيل

قدم مستشفى محافظة الدوادمي العام خدماته الصحية لـ 110.548 مستفيدا، وذلك خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020م، حيث استفاد ما يقارب من 72517 مريضا من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 38031 مراجعا.

كما أجرى المستشفى 808784 فحصا مخبريا، و18297 فحصا شعاعيا، و1367 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد 1267 عملية جراحية ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية إلى 2634 عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لـ 1482 مستفيدا.