شكرا لقرائتكم خبر عن 50 شاشة توعوية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

تبث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وحدة المحتوى والمعلومات التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، المحتويات الشرعية والتوجيهية والإرشادية على مدار الساعة، عبر 50 شاشة تلفازية موزعة على أرجاء المسجد الحرام وساحاته، لنشر ثقافة الوعي بالأمور الشرعية والصحية والخدمية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية للزوار والمعتمرين.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد ماجد المسعودي، إن بث المحتويات التوجيهية يهدف إلى نشر الجوانب الشرعية، التي تسهم في تعليم الزائر واجبات العمرة، ومحظورات الإحرام، وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية.

وأوضح أن الشاشات احتوت على رسائل الأمن والسلامة في المسجد الحرام تزامنا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة، ومنها الحث على عدم التزاحم، وكيفية استخدام السلالم الكهربائية، ومكان وضع حاجاتهم ونحوه، إضافة إلى المواد التوعوية عن أخطار كورونا، وكيفية الوقاية منه، مضيفا إن وحدة الشاشات تقوم بإعداد المحتوى المناسب للنشر من ناحية المضمون والوقت، ثم تقوم بتدقيقه ومراجعته، ثم تصميمه فإرساله إلى وحدة الشاشات، لنشره.