شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى «التعليم عن بعد» في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ إدارة التعليم بمحافظة بيشة اليوم وعلى مدى أسبوع «ملتقى التعليم عن بعد». وبين مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ناصر آل جافل أن الملتقى يهدف إلى تطوير العملية التعليمية الافتراضية والتعرف على أساليب وأدوات التدريس عن بعد وتحسين نواتج التعليم والتعلم وتوظيف التقنية، إلى جانب تطوير أدوار المعلم المعرفية والتقنية. ويستهدف الملتقى الطلاب والمعلمين والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط وقادة ووكلاء المدارس والمشرفين التربويين وأولياء الأمور.

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