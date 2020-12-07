شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: 31 ألف عملية توثيقية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

اعتمدت وزارة العدل أكثر من 31 ألف عملية توثيقية، عبر خدمة الموثق خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتنوعت العمليات المعتمدة بين مختلف الخِدْمات التي يقدمها الموثقون والموثقات على مدار الساعة، وبلغت عمليات الإفراغ العقاري أكثر من 10 آلاف عملية، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات والإفراغ برهن والرهن العقاري، وكذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن والإقرارات المالية ثم فسخ الوكالات، وأخيراً توثيق عقود الشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتاح على الأجهزة الذكية.