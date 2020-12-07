شكرا لقرائتكم خبر عن أطراف صناعية لـ 78 يمنيا في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب تقديم خِدْماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقام المركز خلال شهر نوفمبر 2020م بتقديم 2,119 خدمة وُزعت على 659 مستفيدا، حيث قُدّمت 53 خدمة في حالات قياس الأطراف استفاد منها 46 فردا، وتنفيذ 73 خدمة في التأهيل الفني «الصيانة» استفاد منها 68 فردا، وتقديم 79 خدمة في مجال تركيب الأطراف الصناعية استفاد منها 78 شخصا، وتقديم 1,695 خدمة في مجال العلاج الطبيعي «الفيزيائي» استفاد منها 307 أفراد، كذلك جرى تقديم 25 خدمة في حالات الأطراف التقويمية استفاد منها 8 مراجعين، فيما قُدمت 194 خدمة في حالات التدريب على الأطراف استفاد منها 152 فردا. يهدف المشروع إلى تقديم خِدْمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض ، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها.

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