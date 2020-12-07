شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة رئيسا لمنظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

جدّدت دول منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية، اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة المنظمة خلال عام 2021م للعام الرابع على التوالي، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء م. علي الضلعان.

ويأتي الاختيار استمرارًا للدور الريادي الذي تؤديه المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء خلال رئاستها المنظمة العام الحالي، وذلك في مجالات التشريعات والتنظيمات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية؛ ما كان له أثر فعّال في إيجاد بيئة من التجانس والتقارب بين الكثير من دول العالم.

وبرز دور المنظمة خلال جائحة كورونا العام الحالي، إذ قادت المملكة التنسيق بين فرق العمل العلمية والفنية بمنظمات عالمية، مثل منظمة الصحة العالمية للعمل على مواجهة الجائحة، كما رعت الاجتماع الدولي للفرق العلمية والفنية في المنظمة على هامش رئاسة المملكة قمة العشرين برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام بن سعد الجضعي. وتضم المنظمة 31 هيئة رقابية ترأسها السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء. وتعمل المنظمة التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها على دراسة المستجدات الرقابية في الأجهزة والمنتجات الطبية، وإعداد اللوائح والأدلة الإرشادية من خلال 9 فرق عمل علمية وفنية يترأس منسوبو الهيئة اثنتين منها.

وخلال رئاسة المملكة للمنظمة، وافقت الدول الأعضاء على اقتراحها لتغيير المسمى إلى منظمة عالمية، لتحقيق المزيد من التجانس والتقارب العالمي مع الجهات والهيئات الرقابية لتعزيز وتطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية للأجهزة والمنتجات الطبية لضمان سلامة ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية في التشخيص والعلاج وغيرها من التطبيقات الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية.