شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن أكثر الجهات تفاعلا بـ «العمل التطوعي» والان نبدء بالتفاصيل

حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المركز الأول، ضمن أكثر الجهات الحكومية تفاعلا وتسجيلا بمنصة العمل التطوعي، وذلك في فعالية نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بالتزامن مع احتفالات وزارة الموارد البشرية بيوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار «عطاء وطن».

وذكرت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. فاطمة الملحم، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات حققتها الجامعة في كافة المجالات، وجاء هذا الإنجاز، وهو تحقيق المركز الأول في منصة العمل التطوعي، دليلا على اهتمام الجامعة ومنسوبيها بهذا القطاع الهام والذي يتفاعل فيه الكثير من أبناء المجتمع لخدمة الوطن وتعزيزا لثقافة العمل التطوعي، أحد بنود الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأشارت إلى أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تزخر بعدد كبير من منسوبيها وطلابها وأعضاء الهيئة التعليمية الذين يتطوعون كل في مجاله، الأمر الذي يضاف إلى أهمية الدور الريادي الذي تقوم به الجامعة في المنطقة على كافة الأصعدة والميادين.

وأضافت: «جاء هذا التتويج في إطار سعي الجامعة إلى التكامل والتناغم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي بذلت جهودا مثمنة ومقدرة في سبيل تأطير العمل التطوعي في المملكة من خلال منصة العمل التطوعي كقطاع تطوعي فاعل ومساهم في التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية».

ونوهت د. الملحم بما يتميز به احتفال هذا العام، باعتماد الوزارة يوم التطوع السعودي المتزامن مع يوم التطوع العالمي الموافق الخامس من ديسمبر، وتنظم فروع الوزارة ومراكز التنمية الاجتماعية في مناطق المملكة، عددا من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.

من ناحيته، قال وكيل عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. يوسف الراشد، الذي تسلم درع التكريم نيابة عن رئيس الجامعة أ. د. عبدالله الربيش، إن تحقيق الجامعة للمركز الأول والتكريم، جاء بفضل الله، ثم بتوجيهات رئيس الجامعة، ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي، وعميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. فاطمة الملحم، وكافة منسوبي الجامعة في منشآتها الأكاديمية والصحية والإدارية والخدمية كمساهمين بشكل فاعل لخدمة الجامعة والمجتمع والوطن من خلال السعي على نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة أعداد المتطوعين والمتطوعات وخلق فرص تطوعية نوعية ومبتكرة من الخدمات التي تلبي احتياجات مجتمعية ملحة.