شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مبادرة للحفاظ على البيئة والصحة والان نبدء بالتفاصيل

فعّلت أمانة محافظة الأحساء، 20 مبادرة تطوعية في مواقع عدة بالحاضرة، لتعزيز التكاملية ودعم دور القطاعات الحكومية في خدمة المجتمع، وتنمية الموارد الشبابية، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

وبيَّن مدير إدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية خالد العرجي، أن الأمانة وضعت في أولويات أهدافها واهتماماتها تمكين المسؤولية الاجتماعية وبناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه باعتباره جانبا مهما من جوانب التطوير والتنمية المستدامة، وتحقيق الترابط والتكاتف الاجتماعي بين الأفراد والجماعات.

وقال إن المبادرات، التي تم تنفيذها تضمنت فعاليات وبرامج متعددة من بينها «فعالية اليوم السعودي العالمي للتطوع»، بمتنزه الملك عبدالله البيئي بمشاركة جمعية فتاة الأحساء، إضافة إلى دوري في كرة القدم للفرق التطوعية، والمشاركة في أعمال النظافة والتشجير بالمرافق العامة والطرقات، وتعزيز جوانب التوعية والتثقيف المجتمعي في المجمعات التجارية والأسواق.

وأضاف إن دارة العمل التطوعي تركز في إسهاماتها على التطوع في الخدمات البلدية والسعي إلى إتاحة الفرصة للمواطن والمقيم للمشاركة التطوعية وخدمة الوطن والمجتمع، لافتاً إلى أن الأمانة خصصت منصة إلكترونية للتطوع البلدي بهدف تنظيم العمل، كما أتاحت رابطاً عبر بوابتها الإلكترونية لتسجيل المتقدمين من الجنسين الراغبين بالتطوع في المبادرات البلدية.