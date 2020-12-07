شكرا لقرائتكم خبر عن غرس 30 شجرة بمنتزه الربيع في حي الثقبة والان نبدء بالتفاصيل

شارك متطوعون، أمس، في غرس أكثر من 30 شجرة بمنتزه الربيع بحي الثقبة، وذلك بالتعاون مع نادي القادسية وجمعية ود الخيرية بمحافظة الخبر.

وكانت بلدية الخبر، قد أطلقت، أمس الأول، مبادرة «روح وريحان»، والتي جرى خلالها توزيع البذور والشتلات على المتنزهين، بمنطقة الكورنيش. وأكدت البلدية استمرار أعمال النظافة على مدار الساعة في الواجهة البحرية والكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات.