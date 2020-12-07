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أعلنت الهيئة العامة للموانئ أنه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الأحد وقع حادث تصادم بين سفينتَي بضائع عامة، تحمل الأولى عَلَم السعودية، وهي تابعة لشركة البحري، والأخرى تحمل عَلَم دولة تنزانيا، وذلك في مدخل القناة المائية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وتفصيلاً، أكدت الهيئة عدم تسجيل خسائر أو إصابات في الأرواح، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء، كما أنها باشرت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات فور وقوع الحادثة، وبدأت لجنة التحقيق عملها.
تصادُم سفينتَيْ بضائع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.. ولا إصاباتحامد العلي الخليج 365 2020-12-07
أعلنت الهيئة العامة للموانئ أنه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الأحد وقع حادث تصادم بين سفينتَي بضائع عامة، تحمل الأولى عَلَم السعودية، وهي تابعة لشركة البحري، والأخرى تحمل عَلَم دولة تنزانيا، وذلك في مدخل القناة المائية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وتفصيلاً، أكدت الهيئة عدم تسجيل خسائر أو إصابات في الأرواح، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء، كما أنها باشرت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات فور وقوع الحادثة، وبدأت لجنة التحقيق عملها.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
01:44 AM
هيئة الموانئ قالت إنها باشرت التحقيق ولم تتأثر العمليات التشغيلية
أعلنت الهيئة العامة للموانئ أنه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الأحد وقع حادث تصادم بين سفينتَي بضائع عامة، تحمل الأولى عَلَم السعودية، وهي تابعة لشركة البحري، والأخرى تحمل عَلَم دولة تنزانيا، وذلك في مدخل القناة المائية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وتفصيلاً، أكدت الهيئة عدم تسجيل خسائر أو إصابات في الأرواح، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء، كما أنها باشرت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات فور وقوع الحادثة، وبدأت لجنة التحقيق عملها.
، تصادُم سفينتَيْ بضائع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.. ولا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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