تصادم سفينتي بضائع في ⁧‫ميناء الملك عبدالعزيز‬⁩ ولا إصابات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ أنه وفي تمام الساعة 9:30 من مساء أمس الأحد وقع حادث تصادم بين سفينتي بضائع عامة تحمل الأولى علم السعودية وهي تابعة لشركة البحري والأخرى تحمل علم دولة تنزانيا وذلك في مدخل القناة المائية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام .

وأكدت الهيئة عدم تسجيل خسائر أو إصابات في الأرواح ، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء .

وأشارت في هذا الصدد أنه فور وقوع الحادثة فإنها باشرت إجراءاتها المعتمدة في مثل هذه الحالات ، كما بدأت لجنة التحقيق عملها .