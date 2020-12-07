94 % التخلص من النفايات بالدفن الصحي

بدأت الشؤون البلدية والقروية، في تطوير القطاع البلدي لأعمال الرقابة والتفتيش بمناطق المملكة، وذلك بالتعاقد المباشر بين الأمانات، وشركة «علم» لتطبيق برنامج الرقابة والتفتيش «إجادة»، بهدف تنفيذ تجربة المراقب الشامل، والتي نفذت منذ بداية العام على نطاق جغرافي محدود في مدينة الرياض.

وشمل البرنامج خدمة النظافة ومعالجة النفايات البلدية في المملكة، البالغة 38 مليون طن، وسجلت نسبة التخلص بالدفن الصحي للنفايات 94.3 % وإعادة التدوير 5.7 %، وأوضح التقرير أن عدد مراقبي النظافة المسجلين في المملكة 2809 مراقبين، بينما بلغ عدد عمال النظافة 81.295 عامل نظافة.

ووقعت أمانة منطقة الرياض، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والشركة السعودية الاستثمارية، مذكرة تفاهم ثلاثية للعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينها، لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، لإعادة التدوير بحلول عام 2035، وأهمها الاستثمار في بناء منشآت حديثة، لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات البلدية، كما سيعمل القطاع البلدي على تطبيق وتعميم هذا النموذج من التكامل، على كافة مدن المملكة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات.

إدارة المختبرات

2647 عينة نفيات تم تحليلها بالمختبر المركزي

2304 العينات الصالحة

نسبتها 85 %

العينات غير الصالحة 334

نسبتها 10 %

العينات التي تم تحليلها بمختبرات الأمانات والبلديات 137.025 عينة

18 مختبرا

التخلص من النفايات

75 مقاولا متعاقدا

38 مليون طن من النفايات

23.091 مليون طن من النفايات المنزلية

14.647 مليون طن من المخلفات الخاصة بالهدم والبناء

94.3 % التخلص بالدفن الصحي لنفايات

5.7 % التخلص بإعادة التدوير

2809 مراقبين للنظافة

81.295 عامل نظافة