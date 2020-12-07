رفع 50 طنا من المخلفات بمربة

رفعت بلدية مربة الفرعية خلال الأيام الـ10 الماضية 50 طنًا من مُخلفات المتنزهين في الساحات والأحياء والمخططات الواقعة على امتداد طريق «عقبة ضلع»، كما أزالت 39 لوحة إعلانية مُخالفة للاشترطات النظامية. وأوضح رئيس بلدية مربة، علي مرعي الشهراني، أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات الداعمة لجهود البلدية من خلال التعاون مع الإدارات الحكومية بمركز مربة، حيث نُفذت مبادرة «صلاتك نور» في عدة مواقع، مؤكدًا استمرار أعمال تنظيف الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارتها، ورش عدد من الأحياء بواقع 50 موقعًا بالمبيدات الحشرية لمنع تكاثر الحشرات، وإغلاق 109 بلاغات بالصور خلال المدة المحددة، ورفع دراسة الحدائق المحيطة بكبري رجال ألمع.



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