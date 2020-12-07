البيئة تكافح 29 سربا من الجراد

كافحت وزارة البيئة والزراعة والمياه، الجراد على مساحة 5190 هكتارا خلال شهر نوفمبر المنصرم، في حين تمت عمليات استكشاف لـ 29 سربا على مساحة 92 ألف هكتار في مناطق المملكة.

13 سربا

تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد الأسراب بـ 13 سربا في حين خلت الباحة وجازان وحائل من تسجيل أي أسراب، بينما سجلت الرياض والمدينة المنورة 3 أسراب، والشرقية سربين، والقصيم ونجران سربا واحدا بكل منطقة، وفي عسير 6، وعملت وزارة البيئة والزراعة بالتعاون مع مركز مكافحة الجراد، على المكافحة من خلال 370 تقريرا على مستوى 10 مناطق، وحصرت قدوم الجراد عن طريق البحر، من دول شرق إفريقيا.

توافر الأجهزة

أوضح رئيس قسم المكافحة بمركز مكافحة الجراد والآفات، المهندس فهد الشمراني، لـ«دوت الخليج»، أن المركز يُغطي أنحاء المملكة ويُقدّم الدعم اللوجيستي، لجميع الفروع لحماية الثروة النباتية من الآفات، مشيراً إلى توافر أجهزة وطائرات الرش، والكوادر البشرية المُدرّبة لحماية الثروة النباتية، مؤكدا تلقي إخباريات عن تجمعات للجراد، بالمدينة المنورة في وادي الفرع ووادي ريم، حيث توجد فرق المكافحة بالموقع منذ 3 أيام، وسبق أن تم التحذير عن إمكانية وجود جراد في هذه المواقع، كذلك تتواجد فرق المكافحة حالياً في الشرقية والقصيم، وجزء من منطقة الرياض، وفي خليص بمكة المكرمة.

أماكن للمكافحة

المدينة المنورة

مكة المكرمة

القصيم

الرياض

الشرقية

نجران

عسير