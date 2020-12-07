تعليم الطائف يحقق المستوى الذهبي في التطوع

حققت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، ممثلة إدارة النشاط الطلابي «بنين»، المستوى الذهبي على مستوى المملكة في مجال العمل التطوعي، وذلك نظير الجهود الكبيرة في مجال الأعمال التطوعية، وتنفيذ العديد من المبادرات التطوعية وإسهاماتهم في نشر ثقافي وعي المجتمع بأهمية التطوع.

وعبر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، عن شكره لإدارة النشاط الطلابي على هذا الإنجاز، الذي يأتي ضمن المنجزات المتعددة لتعليم الطائف في مختلف المناسبات، ومن أهمها العمل التطوعي، الذي تسعى الإدارة من خلال عدة مبادرات وفعاليات إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي اهتمت بالعمل التطوعي واستقطاب المتطوعين للوصول إلى مليون متطوع بالمملكة. مُشيدًا بما تقدمه الفرق التطوعية في إدارة النشاط الطلابي من جهود حثيثة خلال جائحة كورونا في مساندة الجهات المعنية ومواسم الحج والعمرة في المواقيت والمطار، بالإضافة إلى جهودهم في المشاعر المقدسة، وكذلك الفرق التطوعية بالمدارس وجهودهم في الحملات التطوعية، ومنها معالجة التشوه البصري.