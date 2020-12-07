60% من مستفيدي الضمان الاجتماعي إناث

بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي 1441 نحو مليون و128 ألفًا و877 مستفيدًا ومستفيدة في جميع مناطق المملكة، استحوذت الإناث على نسبة 60.5% «682445 مستفيدة» وبلغ عدد المستفيدين الذكور 446432 بنسبة 39.5%.

8 خدمات

كشفت تقارير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بلغت 8 خدمات وجاءت النسبة الأعلى من الحالات المستفيدة في فئة المرأة من غير عائل بـ 419975 مستفيدة بنسبة 37.2%، وجاءت في المرتبة الثانية الخدمات المقدمة لفئة العاجزين عن العمل بـ 279651 مستفيدًا ومستفيدة بنسبة 24.8% منهم 236911 ذكورًا و 42740 إناثًا، ثم فئة الشيخوخة بـ 186844 بنسبة 16.5% منهم 183803 الذكور و3041 إناثًا، ثم فئة الأسرة غير المعولة بـ 173159 مستفيدًا ومستفيدة بنسبة 15.3%، 159953 إناثًا وللذكور 13206 مستفيدين، وحلت خامس المستفيدات من الفئة التي لم يسبق لها الزواج بـ 41349 مستفيدة، ثم فئة الأيتام بـ 24084 مستفيدًا ومستفيدة بلغ منهم الإناث 12780 وللذكور 11304، تلاهم المستفيدون من مجهولي الأبوين بـ 3814 مستفيدًا ومستفيدة منهم الإناث 2606 والذكور 1208، وجاءت أخيرة فئة أسر السجناء بـ أسرة واحدة بمنطقة القصيم.

متزوجون وعزاب

بينت تقارير الوزارة أن النسبة الأعلى من الحالات المستفيدة متزوجين بـ 368600 حالة بنسبة 32.7% منهم 309998 ذكورًا و58602 الإناث، وجاءت الحالات المستفيدة من العزاب ثانيًا بـ 272680 بنسبة 24.1% منهم 136427 إناثًا و136253 ذكورًا، ثم الأرامل بـ 253657 بنسبة 22.5% منهم 253559 إناثًا وللذكور 98 حالة، وفي المرتبة الأخيرة المطلقين والمطلقات بـ 233940 بنسبة 20.7% منهم 233857 مطلقة و83 مطلقًا، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة باقي المناطق بـ 249255 مستفيدًا ومستفيدة، تلتها الرياض بـ 175559 مستفيدًا ومستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بـ 132425 مستفيدًا ومستفيدة.