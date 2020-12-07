موارد وتنمية الشرقية تطلق يوم التطوع

وأكد المقبل أن مبادرة «عطاء وطن» تأتي انطلاقًا من مبدأ التكامل والتعاون من خلال إشراك جميع الجهات الحكومية، وغير الربحية والخاصة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال العمل التطوعي، ليسلط الضوء على أهمية هذا المجال من خلال الفعاليات والبرامج التطوعية، والموجهة لأفراد المجتمع في إطلاق تلك المبادرات بما يتناسب مع طموح وطننا.
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