أمانة جدة تقيم ورشة تقييم الأداء 2020 لمنسوبيها

نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة محافظة جدة اليوم الأحد، ورشة عمل «تقييم الأداء 2020» لمنسوبيها بالمبنى الرئيسي، وذلك بهدف تسليط الضوء على الخطوات العملية لقياس الأداء والجودة والتقييم. وتضمنت محاور الورشة دورة الأداء لعام 2020م ومهام المسؤول قبل وأثناء مرحلة التقييم ومراحل تقييم الأداء إلكترونيًا بعد ذلك جرى عرض نبذة عن البرنامج وفوائده وخصائصه ومعاييره والعناصر الأساسية لنجاح تقييم الأداء من خلال شرح مبسط لمرحلة التقييم والمحددة بـ إعطاء الملاحظات تبادل الاقتراحات وتحديد مناطق القوة والضعف بشكل إيجابي.



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