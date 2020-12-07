السعودية اليوم / تونس تسجل 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 6 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1011 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 104 آلاف و 02 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 561 حالة.

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01:05ت م

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تونس 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 6 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 104 آلاف و 02 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 561 حالة.// انتهى //01:05ت م0189

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