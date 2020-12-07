، "الشمري": فخر لنا أن المملكة تقود المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إننا نعتز بوجود أطباء سعوديين نُشرت أسماؤهم في قائمة ستانفورد للعلماء

قالت رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، الدكتورة ديما علي الشمري: فخر لنا وشرف أن المملكة العربية السعودية تقود الآن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المنصب، ونتطلع بإذن الله للرفع من مستوى الأبحاث على مستوى المنطقة، وتعزيز الشراكات البحثية لنصل بإذن الله إلى مركز متميز عالمياً.

وتفصيلاً، أوضحت "الشمري" أن المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان أنشئت منذ مائة عام، وهي أهم وأقدم منظمة متخصصة في أبحاث طب الأسنان في العالم.

وأضافت خلال حديثها لقناة "الإخبارية":" تم إنشاء المنظمة من قبل الدكتور "جيمس" عام 1920م، وتضم 45 قسماً في عدة دول، كما تضم 5 أقسام مناطق جغرافية أساسية هي: منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، منطقة أمريكا الشمالية، منطقة أمريكا اللاتينية، منطقة أوروبا، منطقة آسيا".

وتابعت: المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان تتبع لها عدة مجموعات بحثية متميزة، وتقوم بإصدار مجلات علمية على مستوى طب الأسنان في العالم، من ضمنها مجلة Journal Of Dentistry التي تعتبر واحدة من أفضل ثلاث مجلات عالمية على مستوى طب الأسنان.

وعن نشأة القسم السعودي في المنظمة وإنجازاته، قالت:" أنشأه الدكتور عبدالله الشمري عام 1993م، وكان القسم السعودي طوال فترة نشأته متميزاً، وفي عام 2018م كُرّم القسم من المنظمة "الأم" كأحد أكثر الأقسام نشاطاً برئاسة الأستاذ سلطان الرمال خلال فترة مجلس الإدارة السابق".

وأكملت: الحمد لله خلال هذا العام منذ أن تسلمنا مجلس الإدارة الحالي أنا وزملائي، الدكتور: تركي بخش، الدكتور أسامة المقيرن، الدكتور عبدالرحمن السفن، الدكتورة دلال العتيبي، وجميع ممثلي المنظمة في جميع جامعات وقطاعات الوطن؛ استطعنا خلال هذه الجائحة أن نحصل على المركز الأول على مستوى المنظمة من ناحية الفعاليات التي قمنا بها، ومن ناحية جميع المسابقات البحثية التي تمت من قبل القسم السعودي، تم بفضل الله ثم دعم الجمعية السعودية لأبحاث طب الأسنان، وبجهود الدكتور خليل العيسى وكليات طب الأسنان في المملكة، استطعنا أن نقوم بعمل مسابقة بحثية على مستوى المنظمة شارك فيها أكثر من 160 طبيباً وطالب طب أسنان من مختلف القطاعات، وكانت ولله الحمد ناجحة، وحضرها من المنظمة "الأم" الرئيس التنفيذي وأشادوا بمستوى الأبحاث في المملكة، وتعتبر أول مسابقة تقام على مستوى جميع أقسام المنظمة.

وعن كفاءة منظمة طب الأسنان وآخر الابتكارات، قالت: بفضل دعم حكومتنا الرشيدة ورؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية متميزة في البحث العلمي، وخلال جائحة كورونا حققت المركز الأول على مستوى العالم العربي، والمركز الـ 20 على المستوى العالمي.

وأردفت: يوجد لدينا تميز في المجالات البحثية، ونعتز أيضاً بوجود قائمة متميزة من أطباء الأسنان السعوديين نُشرت أسماؤهم في قائمة ستانفورد للعلماء خلال الشهر الماضي، وأيضاً نعتز بوجود مجلات علمية محكمة تصدر من الجامعات السعودية، مثل المجلة العلمية التابعة لجامعة رياض العلم، والمجلة التابعة لجامعة الملك سعود، ومجلة جمعية التقويم، وغيرها من المجلات العلمية المصنفة في قواعد بيانات عالمية مثل ISI وScopus وهذا حقيقة شيء مشرف.

وختمت " ديما الشمري" حديثها بالقول: أشكر أبناء وبنات هذا الوطن الغالي على هذا الدعم والتمكين والاحتفاء، وإن شاء الله نرفع اسم الوطن الغالي عالمياً، وأيضاً أحب أن أختم بكلمة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "همة السعوديين تصل عنان السماء".. وهمتنا هي جبل طويق.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت مساء الخميس الماضي، خبر تعيين الدكتورة ديما الشمري رئيساً لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، كأول سعودية تتسلم رئاسة المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.