، الرائد والهلال صدارة ومربع .. والاتفاق بوابة النصر للعودة لسكة الانتصارات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تختتم مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة ، حيث تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للهلال من أجل الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، حينما يواجه نظيره الرائد على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .
فيما يسعى الرائد لتسجيل أول خسارة للمتصدر والقفز نحو مربع الكبار في حال خطف النقاط الثلاث.
وفي المباراة الثانية يبحث النصر عن طريق سكة الانتصارات ومصالحة جماهيره عبر بوابة ضيفه الاتفاق، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
في المقابل يأمل الاتفاق ألا تكون صحوة النصر على حسابه، بل ويسعى ( أي الاتفاق ) لتصحيح أوضاعه على حساب النصر.
وفي اللقاء الثالث يحل أبها ضيفًا على الفتح، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في لقاء صعب بالنسبة لأبها الذي يسعى للهروب من مناطق الخطر، فيما يبحث الفتح عن النقاط الثلاث التي تدفعه نحو المراكز المتقدمة في سلم الترتيب.
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الرائد والهلال صدارة ومربع .. والاتفاق بوابة النصر للعودة لسكة الانتصاراتأحمد سرور الخليج 365 2020-12-07
تختتم مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة ، حيث تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للهلال من أجل الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، حينما يواجه نظيره الرائد على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .
فيما يسعى الرائد لتسجيل أول خسارة للمتصدر والقفز نحو مربع الكبار في حال خطف النقاط الثلاث.
وفي المباراة الثانية يبحث النصر عن طريق سكة الانتصارات ومصالحة جماهيره عبر بوابة ضيفه الاتفاق، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
في المقابل يأمل الاتفاق ألا تكون صحوة النصر على حسابه، بل ويسعى ( أي الاتفاق ) لتصحيح أوضاعه على حساب النصر.
وفي اللقاء الثالث يحل أبها ضيفًا على الفتح، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في لقاء صعب بالنسبة لأبها الذي يسعى للهروب من مناطق الخطر، فيما يبحث الفتح عن النقاط الثلاث التي تدفعه نحو المراكز المتقدمة في سلم الترتيب.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
12:50 AM
في ختام الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
تختتم مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة ، حيث تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للهلال من أجل الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، حينما يواجه نظيره الرائد على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .
فيما يسعى الرائد لتسجيل أول خسارة للمتصدر والقفز نحو مربع الكبار في حال خطف النقاط الثلاث.
وفي المباراة الثانية يبحث النصر عن طريق سكة الانتصارات ومصالحة جماهيره عبر بوابة ضيفه الاتفاق، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
في المقابل يأمل الاتفاق ألا تكون صحوة النصر على حسابه، بل ويسعى ( أي الاتفاق ) لتصحيح أوضاعه على حساب النصر.
وفي اللقاء الثالث يحل أبها ضيفًا على الفتح، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في لقاء صعب بالنسبة لأبها الذي يسعى للهروب من مناطق الخطر، فيما يبحث الفتح عن النقاط الثلاث التي تدفعه نحو المراكز المتقدمة في سلم الترتيب.
، الرائد والهلال صدارة ومربع .. والاتفاق بوابة النصر للعودة لسكة الانتصارات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الرائد والهلال صدارة ومربع .. والاتفاق بوابة النصر للعودة لسكة الانتصارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.