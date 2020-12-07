، وسط غياب الخماسي .. النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الاتفاق ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الاتفاق ، مساء اليوم الاثنين ، في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

ميدانيًا سعى المدير الفني للنصر "فيتوريا" إلى التركيز على الجوانب التكتيكية، كما تخلل التدريب تكثيف اللياقة المنوعة، والجري حول الملعب .

ومن المتوقع أن يغيب عن لقاء الاتفاق بداعي الإصابة كل من (عبد المجيد الصليهم ، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، فراس البريكان وبيتي مارتينيز).