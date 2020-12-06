شكرا لقرائتكم خبر عن الضباب يحجب الرؤية على 11 منطقة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هذه الحالة بدأت الساعة 11 اليوم الأحد، وتستمر حتى الثامنة من صباح الإثنين.
وتشمل مناطق التحذير، الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، وقرية العليا.
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