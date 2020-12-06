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إطلاق حملة مكاني بينكم في عسير لخدمة ذوي الإعاقة

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2020-12-06

إطلاق حملة مكاني بينكم في عسير لخدمة ذوي الإعاقة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

رعى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مساء اليوم، حفل فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير باليوم العالمي للمعاقين وتدشين حملة مكاني بينكم، والذي أقيم في بوليفارد خميس مشيط مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وبدأت برامج الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتلا ذلك عرض مرئي تعريفي عن نشاطات فرع التنمية الاجتماعية تجاه خدمة ذوي الإعاقة في منطقة عسير والخدمات المقدمة لهم من الفرع، وبعد ذلك تم تقديم أوبريت بعنوان مكاني بينكم من أداء الفنان خالد حامد.

وفي الختام دشن الأمير تركي بن طلال حملة مكاني بينكم، وتم تكريم عدد من رموز رواد العمل الاجتماعي في المنطقة وتناول وجبة عشاء بهذه المناسبة مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

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