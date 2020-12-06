شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصمة المقدسة»: مصادرة أكثر من 10 آلاف طن من التمور في مدركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفَّذت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية مدركة المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية، حملة ميدانية على بعض الأحواش والمزارع المخالفة التي اتخذها المخالفون أماكن لطحن التمور وتعبئتها بطرق غير صحية. وأوضح رئيس بلدية مدركة الفرعية المهندس سعيد بن سعد الأسمري أن البلدية نفذت الحملة الميدانية بمشاركة الجهات الأمنية بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، مشيراً إلى مصادرة 10835 طنًا من التمور تمت تعبئتها بطرق غير صحية، وإغلاق 6 مطاحن للتمور مُنشأة في أماكن غير مهيأة، وفي بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية. وأكَّد الأسمري أن الحملات الميدانية مستمرة على المزارع في القرى والهجر التابعة لبلدية مدركة لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



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