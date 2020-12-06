شكرا لقرائتكم خبر 412 مليون زيارة لمنصة مدرستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائية بثتها وزارة التعليم عبر حسابها على (تويتر) زيارة 412 مليون شخص لمنصة مدرستي منذ بدء الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الـ14، فيما بلغت ساعات البث عبر قنوات عين أكثر من 52 ألف ساعة بث فضائي. كما أظهرت الإحصائية الاستفادة الكبيرة من المنصة في أداء الواجبات للطلبة والاختبارات.

كانت هذه تفاصيل خبر 412 مليون زيارة لمنصة مدرستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.